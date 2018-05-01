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По дороге на Говерлу погиб хорват
Новости Украины: В Карпатах по дороге на Говерлу погиб 66 летний иностранец.
В Карпатах по дороге на Говерлу погиб иностранец.
Как сообщили корреспонденту в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, вчера, 30 апреля турист из города Днепр на горной тропе во время восхождения на гору Говерлу обнаружил без сознания туриста-иностранца.
Он позвонил спасателям, которые нашли тело 66-летнего жителя города Вараждин (Республика Хорватия). Известно, что погибший поднимался на гору в составе туристической группы из 12-ти человек.
Обстоятельства и причина смерти мужчины устанавливаются.
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