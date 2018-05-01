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В центре Киева начался марш активистов

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Полиция в центре Киева
11:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: antikor.com.ua

Новости Украины: На Крещатике в Киеве начался первомайский марш, в котором участвуют 1,5 тысячи человек.

На Крещатике в Киеве начался марш ко Дню труда.

Как сообщает корреспондент, в качестве организаторов мероприятия выступили Киевский городской совет профсоюзов и Социал-демократическая партия.

Участники акции, а их ныне около 1,5 тысячи, намереваются пройти по главной улице столицы до Европейской площади, где, по предыдущей информации, состоится митинг.

Люди держат в руках флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов, СДП, государственные стяги, а также транспаранты: "Украинцы ожидают от реформ работы и зарплаты, а не социальных обрезаний", "В очередь за субсидиями - это унижение для работников", "Верните трудящимся санаторно-курортное лечение" и т.п.

Движение автотранспорта по улице Крещатик ограничено.

Полицейские обеспечивают правопорядок. Ситуация ныне спокойная.

Стоит заметить, что когда первомайская колонна шла по Крещатику, дорогу ей за несколько метров от майдана Незалежности пытался преградить мужчина с государственным флагом в руках. Он назвался общественным и политическим деятелем Петром Шевчуком и сказал, что устроил одиночный пикет в знак протеста против проведения этого "шабаша коммунистов".

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Новости Украины, День труда, Киев, Крещатик, Марш в Киеве, Первое мая, Первомайский марш.
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