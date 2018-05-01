На Харьковщине в детскую беседку бросили коктейль Молотова

Полиция задержала 61-летнего жителя с.Доброволье (Близнюковский р-н, Харьковская обл.), бросившего бутылку с зажигательной смесью в беседку, где находилась 13-летняя девочка.

"Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь", - сообщает во вторник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установили выезжавшие на место происшествия полицейские, около 18:00 понедельника мужчина зашел во двор соседского дома, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что там громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей больше не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан.