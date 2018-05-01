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В Запорожской области мужчина "заминировал" здание СБУ

СБУ
14:36 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Житель города Энергодар сообщил правоохранителям о том, что здание СБУ заминировано.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о минировании здания Службы безопасности в городе Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"30 апреля в 21:08 в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что было заминировано местное здание Службы безопасности. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Во время проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Как установила полиция, ложное сообщение о минировании совершил житель города Энергодар 1991 года рождения. Он ранее уже был осужден за совершение корыстных преступлений. Сейчас мужчина задержан.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, здание хозяйственного суда Запорожской области проверяли на наличие взрывчатки из-за сообщения о минировании. Во время проверки взрывчатку не нашли.

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Новости Украины, Запорожская область, Здание СБУ, Мина, Полиция, СБУ, Энергодар.
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