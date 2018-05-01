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В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта
Новости Украины: Движение ограничат движение на бульваре Академика Вернадского завтра с 8.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
В столице завтра будет ограничено движение транспорта на бульваре Академика Вернадского.
Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" 2 мая с 8.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на бульваре академика Вернадского (нечетная сторона) на участке от улицы Семашко до улицы академика Крымского.
Предприятие просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Telegraf.com.ua