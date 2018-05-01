В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта

В столице завтра будет ограничено движение транспорта на бульваре Академика Вернадского.

Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" 2 мая с 8.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на бульваре академика Вернадского (нечетная сторона) на участке от улицы Семашко до улицы академика Крымского.

Предприятие просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.