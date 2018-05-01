В Одессе возник масштабный пожар в кафе

В Одессе в парке Горького во вторник, 1 мая, произошел пожар в кафе "ВДВ".

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам людей, около 16:30 пламя охватило все здание, столб дыма виден на расстоянии нескольких километров.

Как отмечается, охваченный огнем отель расположен возле кинотеатра "Москва" и детских аттракционов.

По предварительным данным, пострадавших нет, посетителей и персонал вывели на улицу. Причины возгорания пока неизвестны.