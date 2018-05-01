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В Одессе возник масштабный пожар в кафе
19:54 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: dumskaya.net
Новости Украины: Площадь пожара в кафе ВДВ в центре парка Горького составляла 300 кв. м., информации о жертвах и пострадавших в результате возгорания нет.
В Одессе в парке Горького во вторник, 1 мая, произошел пожар в кафе "ВДВ".
Об этом сообщают местные СМИ.
По словам людей, около 16:30 пламя охватило все здание, столб дыма виден на расстоянии нескольких километров.
Как отмечается, охваченный огнем отель расположен возле кинотеатра "Москва" и детских аттракционов.
По предварительным данным, пострадавших нет, посетителей и персонал вывели на улицу. Причины возгорания пока неизвестны.
Telegraf.com.ua