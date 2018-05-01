На склоне Говерлы нашли тело иностранца

В Карпатах на подъеме на Говерлу обнаружили тело погибшего мужчины, который оказался жителем Хорватии. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"30 апреля в оперативно-координационный центр Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что один из туристов во время восхождения на Говерлу обнаружил неподалеку базы отдыха" Заросляк "мужчину в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

К месту направили спасателей поисково-спасательного отделения.

"На подъеме на Говерлу на тропе спасатели обнаружили тело мужчины, жителя Республики Хорватия, 1952 года рождения", - отметили в ГСЧС.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. По предварительной информации, погибший совершал восхождение в составе туристической группы из 12 человек.