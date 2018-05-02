Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение

Ремонт дороги
05:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На бульваре Вернадского в Киеве в среду ограничат движение транспорта.

В Киеве в среду, 2 мая, ограничат движение на бульваре Вернадского, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

 "2 мая, с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на бульваре Академика Вернадского (нечетная сторона) на участке от ул.Семашко до ул. Академика Крымского", – говорится в сообщении.

 Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, КГГА, Киев, Киевавтодор, Ремонт дорог.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Одессе возник масштабный пожар в кафе В Киеве некоторые троллейбусы изменят движение Возле реки в Мариуполе нашли гранатомет

Последние новости

Беспорядки во Франции: 200 человек задержано Легендарный Роналдо прокомментировал уход Иньесты из "Барселоны" Появилось видео нападения и избиения Найема
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
04:45 Прокачали свои тачки: Странный тюнинг от любителей выделиться из толпы (Фото)
04:05 Уморительные картинки для хорошего настроения
03:55 В Эстонии стартуют военные учения по отработке тотальной обороны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0