В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение

В Киеве в среду, 2 мая, ограничат движение на бульваре Вернадского, сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"2 мая, с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на бульваре Академика Вернадского (нечетная сторона) на участке от ул.Семашко до ул. Академика Крымского", – говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.