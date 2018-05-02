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Дети попали в ДТП в оккупированном Крыму

ДТП в Крыму
09:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Instagram

Новости Украины: В оккупированном Крыму в результате аварии на трассе из Симферополя пострадали дети.

На трассе Симферополь-Евпатория 1 мая произошла автомобильная авария с участием частного микроавтобуса "Форд" и автомобиля "Шкода Рапид", сообщают "Крым.Реалии".

Информацию изданию предоставило подконтрольное Москве "управление МЧС России по Крыму".

По данным российского информагентства "РИА Крым", в аварии пострадали 9 человек, из них 5 — дети.

"Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в больнице в Симферополе). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение", — цитирует СМИ директора подконтрольного России крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкина.

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Новости Украины, Авария детей, ДТП в Крыму, Крым.
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