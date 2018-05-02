Весна в Киеве продолжает бить температурные рекорды

Нынешний апрель в Киеве был самым теплым с 1881 года, констатируют климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Согласно их данным, этот апрель на 4,4°С был теплее климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура в Киеве составила +13,1°С. Таким образом, он стал самым теплым в столице с 1881 года.

Кроме того, в середине и конце апреля в Киеве зафиксированы 5 температурных рекордов. Самый теплый день - 29 апреля, когда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, самый холодный - 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С).

Осадков в столице выпало 8 мм, что составило лишь 16% климатической нормы. Таким образом, этот апрель стал шестым среди сухих в Киеве с 1891 года.

В обсерватории также сообщили, что май в столице начался с температурного рекорда: ночь на 2 мая оказалась самой теплой с 1881 года - столбик термометра не опустился ниже +15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения 1977 года.