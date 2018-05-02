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В Минобороны показали самые "горячие точки" Донбасса

ВСУ
15:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: За последние сутки в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

За прошедшие сутки боевики совершили 55 прицельных обстрелов украинских позиций, в общем выпустив 80 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Поздно вечером они выпустили 15 снарядов из артиллерии калибра 152 мм по гражданской инфраструктуре Троицкого. Жертв среди мирного населения нет", - отметил он.

На Луганском направлении боевики 7 раз прицельно обстреляли украинские позиции. "Около 18:00 в течение часа, враг выпустил несколько мин из минометов калибра 120 мм по защитникам Светлодарска, еще несколько мин, около полуночи – по защитниках Троицкого", – рассказал Гуцуляк.

Минометы калибра 82 мм боевики применили вблизи Светлодарска и Луганского. Незаконные вооруженные формирования применяли вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. После 21:00 в районе Станицы Луганской вел огонь снайпер боевиков.

На Донецком направлении зафиксировали 45 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В районе Лебединского, Старогнатовки, Авдеевки, Невельского и шахты Бутовка боевики применили минометы калибров 120 и 82 мм.

Вблизи Марьинки, Лебединского, Широкино, Гранитного, Гнутово, Авдеевки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Опытного, Славного, Невельского, Водяного, Каменки, Пищевика, Красногоровка, Талаковки и шахты Бутовка боевики вели огонь из гранатометов различных типов, вооружение БМП, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"За сутки украинские военные 28 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения", – отметил Гуцуляк.

По состоянию на 9:00 2 мая боевики совершили 10 прицельных обстрелов. На Луганском направлении боевики трижды применили 120-мм минометы вблизи Троицкого, и дважды – 82-мм минометы вблизи Светлодарска, в общем выпустив 60 мин из минометов этих калибров. У Троицкого вел огонь снайпер боевиков. Вблизи Зайцевого боевики применили крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении боевики дважды обстреляли украинские позиции в районе Водяного из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС, Ситуация на востоке Украины.
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