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В Одессе "минировали" суд

Эксперты
20:12 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Анонимное сообщение о минировании Киевского райсуда Одессы не подтвердилось.

Работники полиции не нашли взрывоопасных предметов и веществ в здании Киевского районного суда в г.Одесса после проверки анонимного сообщения о минировании.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Одесской области, анонимное сообщение о том минировании суда поступило на линию "102" в 16:50 среды.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУ Нацполиции.

Позже в этот день полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук сообщила, что информация о заминировании Киевского районного суда в г.Одесса не подтвердилась.

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Новости Украины, Минирование, Одесса, Полиция, Происшествие.
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