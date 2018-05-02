https://telegraf.com.ua/files/2018/05/im578x383-03-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4041684-v-odesse-minirovali-sud.html
В Одессе "минировали" суд
20:12 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Анонимное сообщение о минировании Киевского райсуда Одессы не подтвердилось.
Работники полиции не нашли взрывоопасных предметов и веществ в здании Киевского районного суда в г.Одесса после проверки анонимного сообщения о минировании.
Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Одесской области, анонимное сообщение о том минировании суда поступило на линию "102" в 16:50 среды.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУ Нацполиции.
Позже в этот день полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук сообщила, что информация о заминировании Киевского районного суда в г.Одесса не подтвердилась.
Telegraf.com.ua