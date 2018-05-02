В Одессе "минировали" суд

Работники полиции не нашли взрывоопасных предметов и веществ в здании Киевского районного суда в г.Одесса после проверки анонимного сообщения о минировании.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Одесской области, анонимное сообщение о том минировании суда поступило на линию "102" в 16:50 среды.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнического управления ГУ Нацполиции.

Позже в этот день полиция Одесской области на странице в соцсети Фейсбук сообщила, что информация о заминировании Киевского районного суда в г.Одесса не подтвердилась.