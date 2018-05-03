Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

ГПСУ: россиянин пытался тайком перевезти боевые награды

Награды Второй мировой войны
07:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Гражданин России, ехавший поездом Харьков-Москва, пытался тайком провезти награды Второй мировой войны.

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы в ходе погранично-таможенного оформления поезда Харьков-Москва обнаружили у одного из пассажиров, гражданина РФ, награды времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, правоохранители обратили внимание на нервозное поведение мужчины и решили досмотреть его вещи.

"По результатам осмотра среди личных вещей пассажира 1955 года группа обнаружила 1 орден и 5 медалей времен Второй мировой войны. По данному факту пограничники проинформировали представителей компетентных органов, которым и передали гражданина вместе с находкой", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госпогранслужба, Гражданин России, Награды Второй мировой войны, Пограничники.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта На Прикарпатье погиб польский турист Правоохранители задержали наркоторговца в Киеве

Последние новости

Утвержден список предприятий для приватизации в 2018 году Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:34 Масштабные наводнения в Сомали: пострадали около полмиллиона человек
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0