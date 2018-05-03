ГПСУ: россиянин пытался тайком перевезти боевые награды

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы в ходе погранично-таможенного оформления поезда Харьков-Москва обнаружили у одного из пассажиров, гражданина РФ, награды времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, правоохранители обратили внимание на нервозное поведение мужчины и решили досмотреть его вещи.

"По результатам осмотра среди личных вещей пассажира 1955 года группа обнаружила 1 орден и 5 медалей времен Второй мировой войны. По данному факту пограничники проинформировали представителей компетентных органов, которым и передали гражданина вместе с находкой", - говорится в сообщении.