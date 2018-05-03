Пресс-центр ООС: НВФ применяли артиллерию и минометы

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, травмированы трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону. Противник 22 раза применил артиллерию и минометы", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

"По данным разведки, в течение минувших суток потери живой силы противника – четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации", – подчеркнули в пресс-центре.

В течение ночи текущих суток 3 мая на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на шесть часов утра 3 мая потерь украинских воинов нет.