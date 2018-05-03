Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Пресс-центр ООС: НВФ применяли артиллерию и минометы

Украинский военный
08:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки активно вели обстрелы на Авдеевском и Мариупольском направлениях, травмы получили трое украинских военных.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, травмированы трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону. Противник 22 раза применил артиллерию и минометы", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

"По данным разведки, в течение минувших суток потери живой силы противника – четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации", – подчеркнули в пресс-центре.

В зоне проведения операции Объединенных сил пропал украинский военный

В течение ночи текущих суток 3 мая на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на шесть часов утра 3 мая потерь украинских воинов нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, ВСУ, НВФ, Обстрелы, ООС, Ситуация на Донбассе, Травмированы трое военных.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта На Прикарпатье погиб польский турист Правоохранители задержали наркоторговца в Киеве

Последние новости

Утвержден список предприятий для приватизации в 2018 году Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:34 Масштабные наводнения в Сомали: пострадали около полмиллиона человек
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0