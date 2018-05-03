Жебривский рассказал об уменьшении количества блокпостов на Донбассе

С началом Операции объединенных сил людям, которые не зарегистрированы в населенных пунктах вблизи линии разграничения, придется оформить специальный пропуск для пребывания там. Об этом сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский в ходе встречи с послом Японии в Украине Шегеки Суми.

"Обсудили вопрос окончания АТО и объявления Операции Объединенных Сил. Отметил, что гражданское население, проживающее на территориях, удаленных от линии соприкосновения, этого даже не заметит, зато для небольших населенных пунктов, расположенных в так называемой красной зоне – вблизи линии разграничения, некоторые изменения произойдут", – пишет Жебривский.

"Например, въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно, те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск", - добавил он.

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации отметил, что в рамках ООС "будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области".

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил.

По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.