Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Жебривский рассказал об уменьшении количества блокпостов на Донбассе

КПВВ
09:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Гражданам, проживающим вблизи линии разграничения, нужно будет оформить специальный пропуск для пребывания на данной территории.

С началом Операции объединенных сил людям, которые не зарегистрированы в населенных пунктах вблизи линии разграничения, придется оформить специальный пропуск для пребывания там. Об этом сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский в ходе встречи с послом Японии в Украине Шегеки Суми.

"Обсудили вопрос окончания АТО и объявления Операции Объединенных Сил. Отметил, что гражданское население, проживающее на территориях, удаленных от линии соприкосновения, этого даже не заметит, зато для небольших населенных пунктов, расположенных в так называемой красной зоне – вблизи линии разграничения, некоторые изменения произойдут", – пишет Жебривский.

"Например, въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно, те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск", - добавил он.

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации отметил, что в рамках ООС "будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области".

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

В Минсоцполитики назвали число переселенцев в Украине

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил.

По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Граждане, Линия разграниения, ООС, Оформление, Павел Жебривский, Специальный пропуск.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта На Прикарпатье погиб польский турист Правоохранители задержали наркоторговца в Киеве

Последние новости

Утвержден список предприятий для приватизации в 2018 году Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:34 Масштабные наводнения в Сомали: пострадали около полмиллиона человек
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0