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Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам

Украинские военные
10:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинский военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения, боевики "готовят" его к публичному интервью.

Украинский военнослужащий, пропавший накануне после артобстрела боевиков позиций ВСУ неподалеку от н.п.Широкино (близ Мариуполя, Донецкая обл.), из-за долгов в несколько десятков тысяч гривень пересек линию соприкосновения сторон, и в настоящее время спецслужбы боевиков "готовят" его к публичному интервью, цель которого – дискредитация Объединенных сил и бригады морской пехоты ВСУ,

"В ходе выяснения обстоятельств (пропажи военного – прим.ред) выявлено следующее: - военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию; - воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения; - причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривень", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В информации отмечается, что по данным украинской разведки, "спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и заставляют данного военнослужащего к публичному интервью с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты".

В связи с этим в пресс-центре подчеркивают Объединенные силы выполняют боевые задачи только в соответствии с законодательством Украины и нормами Международного гуманитарного права.

Касательно же судьбы данного военнослужащего, то "Командование Объединенных сил подчеркивает необратимость наказания".

В зоне проведения операции Объединенных сил пропал украинский военный

Как сообщалось, в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 17:00 2 мая сообщалось, что в 15:45 среды в районе населенного пункта Широкино, неподалеку Мариуполя (Донецкая область), по завершению вражеского обстрела из артиллерии было обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил.

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Новости Украины, ООС, Перешел на сторону боевиков, Пропал военный, Ситуация на Донбассе.
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