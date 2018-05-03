По факту нападения на "киборга" в Киеве возбуждено дело

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на ветерана АТО и бывшего защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича, которое произошло на Подоле в Киеве вечером 2 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук, по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершение с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до 7 лет лишения свободы.

В МВД сообщили, что информация о том, что на ул.Константиновской произошла драка, поступило в дежурную часть Подольского управления полиции 2 мая около 20:00.

"Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел троих молодых людей и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину", - сказано в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, ему оказана необходимая помощь. Затем с ним пообщались правоохранители.

Работники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели видео с камер наблюдения. Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

Как сообщалось, вечером 2 мая отдел коммуникации полиции г.Киева сообщил, что на Подоле в Киеве неизвестные напали на мужчину, 1989 года рождения. Он был доставлен отделение хирургии областной клинической больницы.

В то же время знакомая потерпевшего Евгения Серая сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, что от нападения на ул.Константиновской пострадал ветеран АТО и бывший защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич.

"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие – 4 человека в масках", – сообщила она.