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На военных складах в Балаклее произошел пожар

Пожар на Балаклее
14:55 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: На военных складах в Балаклее произошел пожар, сейчас ведутся работы по ликвидации пожара на территории арсенала.

На военных складах в Балаклее Харьковской области произошел пожар.

Об этом 112.ua сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара на территории арсенала.

Пострадавших нет.

Городские власти Балаклеи (Харьковская обл.) рекомендуют жителям забрать детей из школ и детских садов ввиду начавшегося в четверг днем в районе расположенных неподалеку бывших артиллерийских складов ВСУ пожара.

"Были плановые подрывы снарядов, теперь уже хаотичные подрывы. Мы рекомендуем забрать детей из школ и садиков, на всякий случай, чтобы они были с родителями", - сказали в мэрии в четверг днем.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время сотрудники мэрии обзванивают школы, детские сады и предприятия и просят забрать детей.

В связи с пожаром на территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области полиция ограничила въезд в город, сообщила пресс-офицер Балаклейского Отдела полиции Виктория Лютая.

"Мы выпускаем всех, но не впускаем никого (кроме бронемашин и техмашин). Некоторые исключения для тех людей, которые едут за родственниками",- сказала В.Лютая в четверг днем.

Вместе с тем, по ее словам, эвакуация в городе не объявлялась.

К ликвидации пожара на территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов вблизи города Балаклея в Харьковской области привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются мероприятия по локализации пожара на территории бывшего хранилища в Балаклее.

"Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков неразорвавшихся снарядов в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - сообщили в ведомстве.

В Генштабе заметили, что к локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован.

Военнослужащие совместно со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

На бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее на Харьковщине детонация снарядов началась из-за наехавшего на взрывчатку танка.

Об этом рассказал пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, сообщает 057.ua.

"Предварительная причина пожара - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

По его словам, из-за пожара начали взрываться боеприпасы 100 мм и 120 мм.

Пресс-офицер МОУ отметил, что в результате взрывов никто не пострадал.

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Новости Украины, Балаклея, Военные склады, Минобороны, Пожар, Пожар на складах, Харьковская область.
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