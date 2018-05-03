В Белой церкви масштабный пожар: горят покрышки

В Киевской области пожарные ликвидируют пожар в складских помещениях завода по производству автошин "Росава" на площади 1000 кв м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 мая в 17:34 в Службу спасения г. Белая Церковь, Киевской области поступило сообщение о загорании в складском помещении размером 20х150 м", - говорится в сообщении.

К месту пожара направлено технику и личный состав в количестве 15 единиц техники и 67 человек личного состава.

Отмечается, что на месте происшествия обнаружены 2 потерпевшие лица (вероятно работники предприятия).

В 18:25 огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 кв м. Тушение продолжается тушение.