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В Белой церкви масштабный пожар: горят покрышки
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Новости Украины: На заводе по производству автошин "Росава" в Киевской области загорелись склады, есть пострадавшие.
В Киевской области пожарные ликвидируют пожар в складских помещениях завода по производству автошин "Росава" на площади 1000 кв м.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 мая в 17:34 в Службу спасения г. Белая Церковь, Киевской области поступило сообщение о загорании в складском помещении размером 20х150 м", - говорится в сообщении.
К месту пожара направлено технику и личный состав в количестве 15 единиц техники и 67 человек личного состава.
Отмечается, что на месте происшествия обнаружены 2 потерпевшие лица (вероятно работники предприятия).
В 18:25 огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 кв м. Тушение продолжается тушение.
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