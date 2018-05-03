В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее

Территория 65 арсенала в Балаклее (Харьковская обл.) задымлена, время от времени раздаются взрывы, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Территория арсенала задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами", - говорится в сообщении.

На данный момент пожарный самолет Ан-32 выполнил три, а вертолет Ми-8 - четыре сброса воды.

Как рассказал журналистам спикер оперативного пресс-центра Минобороны Украины Виталий Саранцев, во время пожара взрывались боеприпасы, неразорвавшиеся в результате пожара в 2017 году.

"Это боеприпасы, которые остались в траве от взрывов в прошлом году. Территория, поврежденная от взрывов в прошлом году, до конца еще не очищена. Осталась буквально одна треть. И на этой одной трети произошло возгорание", - пояснил он.