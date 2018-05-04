Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Земан: "Новичок" производился в Чехии
Земан: "Новичок" производился в Чехии
Новости: На Донбассе сократят количество блокпостов
На Донбассе сократят количество блокпостов
Новости: Атлетико пробился в финал Лиги Европы (Видео)
Атлетико пробился в финал Лиги Европы (Видео)
Новости: Загадки космоса, которые сбивают с толку ученых
Загадки космоса, которые сбивают с толку ученых
X

В Киеве иномарка врезалась в платформу с танком

ДТП
00:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве в четверг, 3 мая, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes.

В Дарницком районе Киева вечером 3 мая автомобиль Mercedes столкнулся с вагоном поезда, на котором перевозили танк.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, добавив фото с места события.

"Возле Бориспольской, 19, произошла авария с участием автомобиля Mercedes и вагона поезда, на котором перевозили танк. Парни (23-25 лет), которые находились в машине проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно серьезной скорости совершили столкновение. Скорее всего ослепило солнцем," – говорится в заметке.

По данным издания, в результате аварии был госпитализирован один мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Mercedes, ДТП, Киев, Поезд, Происшествие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Под Николаевом столкнулись автомобиль ВСУ, зерновоз и маршрутка: 10 пострадавших Пожар на военном лесхозе Черниговщины: горит 20 га леса Активисту Кадырову не изменили приговор в суде Крыма

Последние новости

Обычные макароны могут оказаться смертельно опасными Смех до слез: панорамные снимки от Google Maps, на которых что-то пошло не так В Одессе арестовали боевика "ЛНР"
Сегодня читают
01 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
02 Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео)
03 Атлетико - Арсенал 1:0: события матча (Видео)
04 Лучший бомбардир "Шахтера" подписал контракт с "Бешикташем" - СМИ
05 Бешикташ не вышел на доигровку матча 1/2 финала Кубка Турции против Фенербахче
Новости сегодня
04:04 Принцессы силиконовой долины: девушки, которые слегка переборщили с пластикой
03:36 Ученые: Вино полезно для здоровья
03:21 В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным
03:12 Эхо войны: вот так выглядел бункер Гитлера в апреле 1945-го (Фото)
02:57 Range Rover Velar обзавелся новыми версиями и оснащением
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Новости: В Белой церкви масштабный пожар: горят покрышки
В Белой церкви произошел масштабный пожар
Новости: В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее
В Минобороны рассказали о ситуации в Балаклее
Новости: За кадром любимых сериалов: фото о том, что скрыто от наших глаз
За кадром любимых сериалов: фото о том, что скрыто от наших глаз
Добавить комментарий
0