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В Киеве иномарка врезалась в платформу с танком
Новости Украины: В Киеве в четверг, 3 мая, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes.
В Дарницком районе Киева вечером 3 мая автомобиль Mercedes столкнулся с вагоном поезда, на котором перевозили танк.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, добавив фото с места события.
"Возле Бориспольской, 19, произошла авария с участием автомобиля Mercedes и вагона поезда, на котором перевозили танк. Парни (23-25 лет), которые находились в машине проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно серьезной скорости совершили столкновение. Скорее всего ослепило солнцем," – говорится в заметке.
По данным издания, в результате аварии был госпитализирован один мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.
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