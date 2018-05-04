В Киеве иномарка врезалась в платформу с танком

В Дарницком районе Киева вечером 3 мая автомобиль Mercedes столкнулся с вагоном поезда, на котором перевозили танк.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, добавив фото с места события.

"Возле Бориспольской, 19, произошла авария с участием автомобиля Mercedes и вагона поезда, на котором перевозили танк. Парни (23-25 лет), которые находились в машине проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно серьезной скорости совершили столкновение. Скорее всего ослепило солнцем," – говорится в заметке.

По данным издания, в результате аварии был госпитализирован один мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.