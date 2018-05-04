На Ривненщине из-за "черных копателей" остались без света свыше 600 жителей

В Клесове Ривненской области без электрики остались более 600 жителей. Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за незаконной деятельности копателей янтаря, которые мотопомпой подмыли железобетонную опору. Об этом сообщает Press-Центр.

"Только срабатывание защитной системы на подстанции уберегло от трагических последствий нескольких местных жителей, которые занимались незаконной деятельностью по добыче янтаря. В результате без электроснабжения остались 615 жителей Клесова. Аварийные бригады Сарненского РЭС сразу отправились на место, чтобы ликвидировать последствия, однако доставить к месту аварии спецтехнику было не так просто", - говорится в сообщении.

Поврежденную сеть отремонтировали в четверг к концу дня.