Фура с трубами в Днепре покатилась вниз по дороге: погиб человек

В Днепре на ул. Космической произошло ДТП с участием фуры, груженной трубами. Один человек погиб, шестеро получили травмы, повреждены 13 машин.

Как передает корреспондент, по предварительным данным, фура спускалась вниз по ул. Космической и на большой скорости покатилась вниз, врезалась в рекламный борд и повредила несколько автомобилей на стоянке у супермаркета.

По информации полиции в Днепропетровской области, водитель автомобиля DAF, груженного трубами, не справился с управлением.

В результате ДТП повреждены 13 машин, один человек погиб, шестеро пострадали.

На месте работают оперативные службы и полиция.