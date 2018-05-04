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Фура с трубами в Днепре покатилась вниз по дороге: погиб человек
11:13 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Днепре в аварии с участием фуры погиб один человек, шестеро пострадали.
В Днепре на ул. Космической произошло ДТП с участием фуры, груженной трубами. Один человек погиб, шестеро получили травмы, повреждены 13 машин.
Как передает корреспондент, по предварительным данным, фура спускалась вниз по ул. Космической и на большой скорости покатилась вниз, врезалась в рекламный борд и повредила несколько автомобилей на стоянке у супермаркета.
По информации полиции в Днепропетровской области, водитель автомобиля DAF, груженного трубами, не справился с управлением.
В результате ДТП повреждены 13 машин, один человек погиб, шестеро пострадали.
На месте работают оперативные службы и полиция.
Telegraf.com.ua