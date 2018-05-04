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ЮНИСЕФ: с 2014 года на Донбассе было разрушено 700 школ

Разрушенная школа
12:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На Донбассе с начала конфликта были повреждены более 700 школ, только за 16 месяцев было разрушено 45 зданий.

В Детском фонде ООН с начала конфликта на Донбассе зафиксировали повреждения и разрушения более 700 школ на востоке Украины.

"ЮНИСЕФ и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 м от детских садов или школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений... В течение последних 16 месяцев как минимум 45 школ были повреждены или разрушены. Кроме того, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", - говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), распространенном в пятницу.

Также в организации уточнили, что с начала учебного года представители ЮНИСЕФ наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты или использовались вооруженными силами или вооруженными группами.

В ЮНИСЕФ добавили, что в ходе конфликта были уничтожены и повреждены сотни школ, а 200 тыс девочек и мальчиков вынуждены учиться в милитаризованной среде на фоне боевых действий и рисков, связанных с наличием неразорвавшихся боеприпасов.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, Разрушение школ, Украина, Школы на Донбассе, ЮНИСЕФ.
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