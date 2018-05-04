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У берегов Крыма задержано украинское рыболовецкое судно
14:20 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: В аннексированном Крыму возле мыса Тарханкут пограничники ФСБ России задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" .
Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму.
Об этом сообщает 4 мая пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму, отмечает издание "Крым. Реалии".
"Задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – город Очаков, Украина)", – говорится в сообщении.
По словам российских силовиков, судно задержали за незаконный промысел камбалы-калкана.
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В ФСБ утверждают, что в ходе проверочных мероприятий изъяты незаконные орудия лова – несколько километров сетей, судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий".
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