В ФСБ РФ объяснили массовые проверки следующих в Украину судов

Российские пограничники проверяют иностранные суда в Керченском проливе для обеспечения безопасности при строительстве Крымского моста. Об этом заявили в пограничном управлении ФСБ России, передает "Интерфакс".

"Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста", - говорится в сообщении.

При этом в ФСБ еще и припугнули экипажи кораблей возможными "провокациями" со стороны Украины.

"Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков", - заявили в ФСБ.

Напомним, ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники каждый день останавливают для проверки и идентификации экипажа по несколько иностранных судов, которые направляются в Украину.