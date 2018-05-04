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В ФСБ РФ объяснили массовые проверки следующих в Украину судов

Крымский мост
09:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В ФСБ России объяснили, что проверяют иностранные суда в Керченском проливе, чтобы обеспечить безопасность при строительстве Крымского моста.

Российские пограничники проверяют иностранные суда в Керченском проливе для обеспечения безопасности при строительстве Крымского моста. Об этом заявили в пограничном управлении ФСБ России, передает "Интерфакс".

"Работа органов ФСБ России на данном направлении обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста", - говорится в сообщении.

РФ начала жесткую политику досмотра судов, следующих в Украину

При этом в ФСБ еще и припугнули экипажи кораблей возможными "провокациями" со стороны Украины.

"Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков", - заявили в ФСБ.

Напомним, ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники каждый день останавливают для проверки и идентификации экипажа по несколько иностранных судов, которые направляются в Украину.

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Новости Украины, Иностранные суда, Керченский пролив, Крымский мост, Проверка, Строительство, ФСБ РФ.
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