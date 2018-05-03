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РФ начала жесткую политику досмотра судов, следующих в Украину

Море
10:59 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Госпогранслужба Украины сообщила о ежедневном досмотре со стороны России невоенных судов, следующих в Мариупольский морской порт.

Начиная с 30 апреля 2018 года представители Российской Федерации ежедневно останавливают для досмотра и идентификации команды следующие в Мариупольский морской порт невоенные суда, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Так, 30 апреля, во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в суднокоманде - граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавшего по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь), (стало известно, что - прим. ред) судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным сторожевым кораблем ФСБ РФ. Оккупантами был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

В Госпогранслужбе добавляют, что в тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев.

"На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа - граждане Болгарии), направлявщегося по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь)", - говорится в информации.

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При этом некоторые суда проверяют по несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже под время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы он снова был остановлен россиянами для повторного осмотра и идентификации членов команды.

Накануне представителями РФ было остановлено судно под флагом Панамы (команда в составе граждан Турции и Грузии), следовавшее по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

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Новости Украины, ГПСУ, Досмотр, Мариупольский морской порт, Невоенные судна, РФ.
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