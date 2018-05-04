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В Запорожье в полиции проходят обыски
Новости Украины: В Запорожье в пятницу, 4 мая, проходят обыски в отделениях полиции.
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье. Эту информацию подтвердили в управлении СБУ в Запорожской области.
Сейчас следственные действия продолжаются. От предоставления подробной информации в управлении пока воздержались.
Напомним, на взятке в 200 тыс. долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра в Закарпатской области. В связи с этим в Закарпатскую ОГА пришли с обысками. Факт проведения обысков подтвердили в ГПУ. Однако в ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области информацию о задержании на взятке в 200 тыс. долларов руководства управления опровергли.
Telegraf.com.ua