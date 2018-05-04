В Запорожье в полиции проходят обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье. Эту информацию подтвердили в управлении СБУ в Запорожской области.

Сейчас следственные действия продолжаются. От предоставления подробной информации в управлении пока воздержались.

Напомним, на взятке в 200 тыс. долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра в Закарпатской области. В связи с этим в Закарпатскую ОГА пришли с обысками. Факт проведения обысков подтвердили в ГПУ. Однако в ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области информацию о задержании на взятке в 200 тыс. долларов руководства управления опровергли.