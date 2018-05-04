В столице на Крещатике загадочно исчезли все лавочки

Ночью с четверга на пятницу 4 мая на центральной улице Киева - Крещатике - исчезли все скамейки.

Издание "Информатор" предполагает, что "исчезновение" может быть связано с заменой скамеек к финалу Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на столичном НСК "Олимпийский".

Однако официального ответа пока нет. В киевской мэрии комментировать ситуацию отказались, отмечает издание.

Как сообщалось, к финалу Лиги чемпионов цены на номера в киевских отелях завысили в сто раз. При этом 98% апартаментов на 26 мая уже недоступны.

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. В главном матче европейского клубного футбола между собой сойдутся действующий чемпион Реал и пятикратный обладатель трофея Ливерпуль. Номинальным хозяином поля в поединке будет мадридская команда.