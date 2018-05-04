В КГГА обнародовали список запланированных мероприятий на 8 и 9 мая

9 мая в 2018 году все еще остается выходным в Украине, он приходится на среду. Кроме того, мы отмечаем со всем миром День памяти и примирения 8 мая. В будущем выходной планируют перенести именно на 8 мая, но соответствующий законопроект лишь на стадии обсуждения. План мероприятий в столице на 8 и 9 мая 2018 года обнародовали на сайте КГГА.

8 мая в Киеве: программа мероприятий

12:00-18:00 – на Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет проходить художественная программа "Годам никогда память не стереть".

12:00-13:00 – в Музее оккупации (филиал Музея истории Киева) состоится кинолекторий "Битва за Днепр и освобождение Киева".

9 мая в Киеве: программа мероприятий

9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в парке Вечной славы.

11:00-17:00 – в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжаться торжества "Помним –Побеждаем!", в рамках которых состоится концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина – священная земля", поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды воинской славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра", концертно-тематическая программа "Победа, святая победа!".

Напомним, в этом году украинцы впервые отмечали 1 мая уже не как Международный день солидарности трудящихся, а как День труда., а 2 мая стало рабочим днем.