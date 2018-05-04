Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Жара в Киеве побила очередной температурный рекорд
16:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 3 мая в столице столбик термометра поднялся до +30,2°.

Вчера, 3 мая, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°, что на 1,4° выше предыдущего максимума 1934 года. Среднесуточная температура превысила на 0,8° историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°.

Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами

Кроме того, ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°, что на 0,8° теплее, чем это было в 1934 году.

В обсерватории отмечают, что украинцам нужно готовиться к жаркому лету.

Напомним, Украинский гидрометцентр прогнозирует засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Жара, Киев, Погода, Синоптики, Температурный рекорд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Запорожье в полиции проходят обыски В Борисполе СБУ изъяла более 5 кг кокаина из Центральной Америки Пожар в Белой Церкви: в полиции сообщили подробности

Последние новости

В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео) Гризманн: Нам нужно взять и победить в этом финале
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
17:35 В Украине с 4 мая применение "единого окна" на таможнях стало обязательным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0