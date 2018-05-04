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На Черниговщине во время учений погиб военный

ВСУ
21:48 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Черниговской области на полигоне во время учений погиб военнослужащий.

В Черниговской области сегодня на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщил оперативное командование ”Север” на своей странице в сети Facebook.

”Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту”, - говорится в сообщении.

По факту этого события назначено служебное расследование.

Управление оперативного командования ”Север” выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.

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Новости Украины, Военные учения, ВСУ, Полигон, Черниговская область.
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