На Черниговщине во время учений погиб военный

В Черниговской области сегодня на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщил оперативное командование ”Север” на своей странице в сети Facebook.

”Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту”, - говорится в сообщении.

По факту этого события назначено служебное расследование.

Управление оперативного командования ”Север” выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.