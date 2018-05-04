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На Черниговщине во время учений погиб военный
Новости Украины: В Черниговской области на полигоне во время учений погиб военнослужащий.
В Черниговской области сегодня на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник.
Об этом сообщил оперативное командование ”Север” на своей странице в сети Facebook.
”Во время проведения учений на одном из полигонов в Черниговской области вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту”, - говорится в сообщении.
По факту этого события назначено служебное расследование.
Управление оперативного командования ”Север” выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Telegraf.com.ua