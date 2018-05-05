В "Киевавтодоре" сообщили об ограничении проезда транспорта на выходных
Новости Украины: Корпорация "Киевавтодор" предупредил жителей и гостей Киева о частичном ограничении движения транспорта из-за проведения ремонтных работ.
Корпорация "Киевавтодор" предупреждает о частичном ограничении движения транспорта в столице в связи с проведением ремонтных работ.
Как сообщают в корпорации, проезд ограничен на следующих участках:
- до 07.00 5 мая на эстакадной части Южного мостового перехода в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;
- с 20.00 5 мая до 20.00 6 мая на путепроводе на пересечении ул. Братиславской и ул. Шолом-Алейхема;
- с 09.00 до 18.00 5 и 6 мая на ул. Генерала Жмаченко на участке от ул. Андрея Малышко до Дарницкого бульвара.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Олены Телиги и ул. Кирилловской. Производится замена асфальтового покрытия на: ул. Олены Телиги - перекрестке с ул. Мельникова; ул. Владимирской на участке от пер. Рыльского до ул. Большой Житомирской; на ул. Алма-Атинской; Набережном шоссе, просп. Павла Тычины, ул. Академика Вернадского и других.
Жара в Киеве побила очередной температурный рекорд
Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу.