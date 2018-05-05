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В "Киевавтодоре" сообщили об ограничении проезда транспорта на выходных

Дорожный знак
08:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Корпорация "Киевавтодор" предупредил жителей и гостей Киева о частичном ограничении движения транспорта из-за проведения ремонтных работ.

Корпорация "Киевавтодор" предупреждает о частичном ограничении движения транспорта в столице в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщают в корпорации, проезд ограничен на следующих участках:

- до 07.00 5 мая на эстакадной части Южного мостового перехода в направлении движения по ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

- с 20.00 5 мая до 20.00 6 мая на путепроводе на пересечении ул. Братиславской и ул. Шолом-Алейхема;

- с 09.00 до 18.00 5 и 6 мая на ул. Генерала Жмаченко на участке от ул. Андрея Малышко до Дарницкого бульвара.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Олены Телиги и ул. Кирилловской. Производится замена асфальтового покрытия на: ул. Олены Телиги - перекрестке с ул. Мельникова; ул. Владимирской на участке от пер. Рыльского до ул. Большой Житомирской; на ул. Алма-Атинской; Набережном шоссе, просп. Павла Тычины, ул. Академика Вернадского и других.

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Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу.

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Новости Украины, Движение транспорта, Киевавтодор, Ремонтные работы, Частичное ограничение.
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