На шахте "Золотое" произошел прорыв воды, существует риск затопления
Новости Украины: В Луганской области на шахте "Золотое" прорвало шахтные воды, прекращена работа по добыче угля и прохождения горных выработок.
На шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод, вследствие чего приток воды увеличился до 2 тысяч кубометров в час. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
На шахте прекратили работы по добыче угля и остановили прохождения горных выработок.
В сообщении ведомства указано, что: "Имеющихся мощностей шахты „Золотое" не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти. На шахте ввели в действие план ликвидации аварии и установили круглосуточное дежурство старшего руководства шахты. Сотрудники работают над ускорением закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты".
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По мнению министерства причиной увеличения объемов воды является прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", расположенных на оккупированной части Луганской области и гидрологически связанные с шахтой "Золотое".