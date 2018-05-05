На шахте "Золотое" произошел прорыв воды, существует риск затопления

На шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод, вследствие чего приток воды увеличился до 2 тысяч кубометров в час. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

На шахте прекратили работы по добыче угля и остановили прохождения горных выработок.

В сообщении ведомства указано, что: "Имеющихся мощностей шахты „Золотое" не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти. На шахте ввели в действие план ликвидации аварии и установили круглосуточное дежурство старшего руководства шахты. Сотрудники работают над ускорением закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты".

По мнению министерства причиной увеличения объемов воды является прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", расположенных на оккупированной части Луганской области и гидрологически связанные с шахтой "Золотое".