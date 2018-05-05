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Ночной взрыв на Подоле: полиция рассказала новые подробности

Место происшествия
09:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В столичной полиции устанавливают обстоятельства ночного взрыва на Подоле, в результате которого погиб мужчина.

От взрыва, который произошел этой ночью в Подольском районе Киева, погиб мужчина. Один из местных жителей перед взрывом видел неизвестного, который сидел и что-то держал в руках. Об этом утром сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время взрыва на столичном Подоле погиб мужчина. С места происшествия изъяты остатки гранаты и запал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. ... Со слов 20–летнего парня, который проходил неподалеку, возле дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Потом раздался взрыв", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, сегодня около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что по улице Кирилловской прогремел взрыв. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции возле дома обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями.

Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается первоочередная проверка.

СМИ: В Киеве прогремел взрыв, есть погибшие

Как сообщалось, в Киеве в ночь на субботу, 5 мая, около 00:45 на Куреневке по адресу ул. Кирилловская, 117 прогремел взрыв. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего. По предварительным данным, на улице взорвалась граната.

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Новости Украины, Ночной взрыв на Подоле, Погиб мужчина, Полиция Киева.
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