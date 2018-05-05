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Суд определил дату рассмотрения дела боевика "ДНР" из Бразилии

Рафаэль Маркус Лусваргхи
11:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Павлоградский горсуд Днепропетровской области 6 июня начнет подготовительное заседание по делу бразильца Рафаэля Маркуса Лусваргхи.

Павлоградский горсуд Днепропетровской области 6 июня начнет рассмотрение дела бразильца Рафаэля Маркуса Лусваргхи, который воевал на стороне боевиков "ДНР". Об этом сообщила в комментарии телеканалу "112-Украина" официальный представитель столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Обвинительный акт направлен в Павлоградский городской суд Днепропетровской области. Подготовительное заседание назначено на 6 июня", - отметила она.

Максимец напомнила, что Печерский райсуд Киева приговорил Лусваргхи за участие в террористической организации и деятельности в незаконных вооруженных формированиях к 13 годам лишения свободы.

В то же время на этапе обжалования приговора Апелляционный суд принял во внимание, что суд первой инстанции не имел права рассматривать данное дело, поскольку была нарушена территориальная подсудность. По этой причине приговор Печерского райсуда был отменен. В дальнейшем Верховный Суд в феврале текущего года постановил, что дело Лусваргхи должен рассматривать Павлоградский горсуд Днепропетровской области.

Представитель столичной прокуратуры рассказала, что мера пресечения у Лусваргхи истекла в феврале, и прокуратура не могла ее продлить на этапе определения территориальной подследственности этого дела.

В то же время Максимец заверила, что прокурор будет ходатайствовать 6 июня во время подготовительного заседания в Павлоградском горсуде Днепропетровской области об избрании Лусваргхи меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что бывший боевик Лусваргхи живет на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря. 4 мая представители националистических организаций задержали его и отвели в Службу безопасности.

В СБУ прояснили ситуацию по освобождению Лусварги

Впоследствии СБУ сообщила, что гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусваргхи с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Лусваргхи входил в так называемый 1-ый мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». Был задействован, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

25 января 2017 года гражданин Бразилии Лусваргхи был приговорен Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

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Новости Украины, 6 июня, Боевик ДНР, Днепропетровская область, Заседание, Павлоградский горсуд, Рафаэль Маркус Лусваргхи.
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