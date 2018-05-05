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В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП

ДТП в Кривом Роге
13:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Первый Городской

Новости Украины: В СИЗО города Кривой Рог умер 68-летний Александр Волков, подозреваемый в масштабном ДТП, которое унесло 11 жизней, у него был рак.

В СИЗО г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) умер Александр Волков, водитель автомобиля Mazda, подозреваемый в ДТП с многочисленными жертвами, которое произошло 17 апреля, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Константин Усов.

"В СИЗО Кривого Рога сегодня умер 68-летний гражданин Александр Волков, подозреваемый в грубом нарушении правил дорожного движения, в результате чего произошло трагическое ДТП с 11-ю жертвами. Гражданин болел терминальной стадией рака. Но полные обстоятельства смерти устанавливаются", - написал К.Усов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он заявил, что будет настаивать на всестороннем расследовании. "Украина не допустит судов Линча. Мы не позволим вершить правосудие никому, кроме тех, кого на это уполномочило правительство", - добавил нардеп.

Как сообщалось, 17 апреля в 5:53 в г.Кривой Рог на перекрестке проспекта Металлургов и ул. Героев АТО столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и легковой автомобиль Mazda 6.

Всего в результате ДТП погибли 11 человек (8 на месте происшествия и 3 пострадавших впоследствии скончались в больнице). По меньшей мере, 8 из погибших были работниками Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", которые находились в автобусе.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц), предусматривающего наказание в виде лишения свободы на 5-10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Резонансное ДТП в Кривом Роге: скончался еще один пострадавший

18 апреля правоохранители вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления водителю автомобиля Mazda А.Волкову, который является одним из участников ДТП.

Суд Днепра избрал виновнику аварии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности внесения залога. Затем подозреваемый находится в больнице Кривого Рога под конвоем в связи с состоянием здоровья.

2 мая А.Волкова перевели из больницы в СИЗО, о чем сообщил местный телеканал "Первый городской".

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Новости Украины, Александр Волков, ДТП в Кривом Роге, Погибшие, Рак, Умер подозреваемый.
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