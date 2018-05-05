Кличко объявил о повышении цен на столичный транспорт

Столичные власти завершают процесс расчетов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт городского головы.

"Мы сейчас завершаем процесс расчетов. На сколько именно нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты - экономисты. Наша задача, чтобы транспортная инфраструктура, от которой зависит жизнедеятельность нашего города, продолжала функционировать без сбоев", - подчеркнул мэр.

По его словам, отсрочка процесса повышения тарифов приводит к тому, что власть не может динамически обновлять транспортный парк, а это может привести к сбоям в работе системы общественного транспорта города.

Вместе с тем, Кличко отметил, что льготы для отдельных категорий населения будут сохранены: "Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены".

Городской голова отметил, что главная задача столичных властей - вывести коммунальные предприятия общественного транспорта на безубыточный уровень работы. "На сегодняшний день, чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1 млрд 800 млн гривень ежегодно", - добавил Кличко.