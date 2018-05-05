В Черновцах студент-медик из Индии утонул в реке

4 мая на отдыхе в Черновцах во время купания в необустроенном месте в реке Прут погиб 23-летний гражданин Индии. Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

"Сегодня утром около 10:00 тело юноши было найдено в реке водолазами за 50-70 метров от места прыжка. Тело утопленника было поднято на поверхность. Он будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели", - говорится в сообщении.

4 мая в городе Черновцы во время отдыха на реке Прут пропал без вести гражданин Индии, 1995 года рождения. Юноша учился в Черновцах в медицинском университете. Вместе с друзьями он отдыхал на реке, в необустроенном для этого месте, и решил нырнуть с самовольно оборудованного трамплина. Он прыгнул в воду и не вынырнул.

Для поиска студента на место происшествия направили спасателей Управления ГСЧС Украины и водолазов Черновицкой городской спасательной службы на воде. В тот же день спасатели обследовали место происшествия и территорию рядом, однако пропавшего парня не нашли. Несмотря на позднее время суток, было принято решение продолжить поисковые работы 5 мая.

С целью предотвращения трагических случаев во время пребывания людей на воде, спасатели напоминают: до официального открытия купального сезона в области самовольное купание в водоемах и реках запрещено.

Отдыхающим советуют купаться только в тех местах, где дежурят спасатели, которые смогут прийти на помощь в случае опасности.