В Киеве на парковке сгорели десятки автомобилей

На Столичном шоссе в Киеве на открытой автостоянке произошел пожар на площади 200 кв. м, огнем повреждено более 50 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что в 13:19 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар.

На место инцидента направили спасателей.

"Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

В 14:08 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 14: 15-ликвидирован.

На месте происшествия работали 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности в Украине. До этого сообщалось, что на месте пожара в Балаклее на территории военного арсенала продолжается тушение двух очагов возгорания.