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В Киеве на парковке сгорели десятки автомобилей

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Пожар на парковке в Киеве
15:54 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Киеве на Столичном шоссе на штрафплощадке загорелись автомобили.

На Столичном шоссе в Киеве на открытой автостоянке произошел пожар на площади 200 кв. м, огнем повреждено более 50 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что в 13:19 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар.

На место инцидента направили спасателей.

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"Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.

В 14:08 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 14: 15-ликвидирован.

На месте происшествия работали 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности в Украине. До этого сообщалось, что на месте пожара в Балаклее на территории военного арсенала продолжается тушение двух очагов возгорания.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Происшествие, Штрафплощадка.
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