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Прогноз погоды на 6 мая в Украине: немного посвежеет

Одуванчики
15:12 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Украине 6 мая в северо-восточных областях и Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, дневная температура воздуха снизится.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления, хотя дождей будет очень мало; юго-восточная половина останется в жаркой воздушной массе, а на северо-западе, куда распространится более прохладный воздух из Центральной Европы, дневная температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В основном будет без осадков, лишь на Прикарпатье и в северо-восточных областях кое- где небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в южных и восточных областях 27-30°; в западной части ночью 7-12°, днем 16-21°.

В западных областях ясно, температура ночью +8...+14°, днем около +19...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +23...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины дожди. Температура ночью +12...+15°, днем +23...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +12...+15°, днем около +22...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +12...+15°, днем +29...+31°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +12...+15°, днем около +27...+31°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно,  температура ночью +14...+16°, днем +29...+31°. 

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 мая самая высокая температура днем была 29,7° в 1954г., самая низкая ночью -2,0° в 1915г.

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Все по теме:

Новости Украины, 6 мая, Дождь с грозой, Погода в Украине, Понижение дневной температуры, Прогноз погоды в Украине 6 мая.
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Новости общества Украины

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