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В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом

Летняя жара в Киеве
13:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует жаркое лето, так как практически каждое лето температура стает все выше и выше.

В июле-августе температура по всей территории Украины будет достигать +35-40°, прогнозирует директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"У нас практически каждое лето идет рост температуры, она стает все выше и выше", - сказал он в пятницу.

По словам Н.Кульбиды, количество дней с температурой +30-35° и +35-40° будет очень большое.

Он отметил, что количество дней с настолько высокой температурой за последние 10 лет увеличилось в три раза.

"+35-40° – это та граница, которая будет в большинстве областей Украины в июле-августе", - добавил директор Укргидрометцентра.

Значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.

На заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Киеве Н.Кульбида сказал: "Температура либо выше нормы, либо значительно выше нормы в центральных и южных регионах Украины (в летний период - прим.ред)".

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В частности, по его данным, в июне ожидается превышение нормы температуры на 1-1,5°, в июле – на 1-1,5° (на Прикарпатье - 2-2,5°), в августе - 1,5°.

По его словам, количество осадков на протяжении летнего периода будет меньше нормы.

Начиная с мая, почти по всей территории страны наблюдается повышенный уровень (5 класс) пожарной опасности.

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