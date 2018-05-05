В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
Новости Украины: В столице Украины 4 мая был зафиксирован очередной температурный рекорд.
В Киеве в пятницу был зафиксирован рекорд максимальной температуры, когда после полудня она поднялась до +30,1 С, что на 1,2 С выше предыдущего максимума 1911 года.
Это констатируют в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 С, что на 1,2 С выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8 С. Начало мая для киевлян оказалось аномально знойным и сухим", - отмечают в ЦГО.
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Как накануне сообщили в ЦГО, ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года, а днем 3 мая установлен температурный рекорд за 84 года.