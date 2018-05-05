В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

В Киеве в пятницу был зафиксирован рекорд максимальной температуры, когда после полудня она поднялась до +30,1 С, что на 1,2 С выше предыдущего максимума 1911 года.

Это констатируют в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 С, что на 1,2 С выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8 С. Начало мая для киевлян оказалось аномально знойным и сухим", - отмечают в ЦГО.

Как накануне сообщили в ЦГО, ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года, а днем 3 мая установлен температурный рекорд за 84 года.