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В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

Киев
16:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В столице Украины 4 мая был зафиксирован очередной температурный рекорд.

В Киеве в пятницу был зафиксирован рекорд максимальной температуры, когда после полудня она поднялась до +30,1 С, что на 1,2 С выше предыдущего максимума 1911 года.

Это констатируют в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 4 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 С, что на 1,2 С выше предыдущего максимума 1911 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3 С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8 С. Начало мая для киевлян оказалось аномально знойным и сухим", - отмечают в ЦГО.

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Как накануне сообщили в ЦГО, ночь на 4 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года, а днем 3 мая установлен температурный рекорд за 84 года.

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