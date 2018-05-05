Стало известно, что горело на Виноградаре

В Подольском районе Киева пожарные потушили мусор на территории одного из агрокомбинатов на вул. Маршала Гречка. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"5 мая в 05:17 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании мусора на территории одного из агрокомбинатов на вул. Маршала Гречко, 24 в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

К месту вызова немедленно было направлено спасателей 7 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 08:06 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 10:58 - ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.