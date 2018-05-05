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В Кропивницком на взятке "погорел" майор полиции

Взятка
22:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сотрудники Службы безопасности Украины в Кропивницком разоблачили на взятке в $20 тыс. майора полиции.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области, 4 мая оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику неправомерной выгоды в размере $12 тыс.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств $20 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Новости Украины, Взятка, Коррупция, Полиция, СБУ.
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