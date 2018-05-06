СБУ: В Киевской области за взятку задержан сотрудник Службы безопасности

Сотрудники управления внутренней безопасности и Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений Службы на Киевщине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что сотрудник Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области требовал $5 тыс. от директора одного из дошкольных учреждений региона.

"Он потребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал "найти" их в случае неуплаты денег. Майор также планировал "завести" в детский сад поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевщины после получения второй части взятки. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.