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Полиция задержала вора с гранатой в Черниговском супермаркете

Полиция
03:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В отношении задержанного было открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители у задержанного вора в одном из супермаркетов в Чернигове изъяли гранату Ф-1, сообщила пресс-служба Национальной полиции Чернигова.

"В полицию поступило сообщение о задержании в одном из черниговских супермаркетов мелкого воришки, который пытался вынести неоплаченный товар - бутылку водки. Ранее судимый мужчина для солидности прихватил с собой барсетку, которая вызвала интерес полиции. И не зря - внутри лежала граната", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия прибыли взрывотехники, которые подтвердили, что боевая граната Ф-1 является собственностью злоумышленника.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает срок лишения свободы от трех до семи лет.

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