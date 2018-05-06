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ООС: За сутки зафиксированы 9 обстрелов, ранены двое военных

Взрыв
09:01 Сегодня Телеграф
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: По данным Операции Объединенных Сил, наиболее интенсивные обстрелы со стороны боевиков зафиксированы вблизи Крымского, Луганского, Авдеески, Водяного и Широкино

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранены двое военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

В пресс-центре отметили, что в результате ведения активной обороны, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли потери боевикам. По данным разведки, шестеро убитых и четверо раненых.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику", – говорится в сообщении.

Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика и передали его СБУ

Отдельные подразделения украинских войск провели рейды, в ходе которых один боевик взят в плен.

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