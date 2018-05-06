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КПВВ "Гнутово" возобновил работу после обстрелов боевиками

Проверка документов
10:29 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В Донецкой области возобновил работу контрольно-пропускной пункт "Гнутово", который в субботу боевики дважды обстреляли.

Контрольный пункт "Гнутово" в Донецкой области в воскресенье возобновил работу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" уже работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ГПСУ, в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово". Это было связано с тем, что с оккупированной территории боевики дважды (в 9.10 и в 9.50) обстреляли пункт пропуска противотанковыми управляемыми снарядами.

Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово", людей эвакуировали

Утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 270 автомобилей.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 10/30; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 30/30", - отметили пограничники.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 28,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

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Новости Украины, Боевики, Возобновление работы, Донецкая область, КПВВ "Гнутово", Обстрелы.
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