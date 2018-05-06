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Аваков обсудил стратегию "мелких шагов" в деоккупации Донбасса

Арсен Аваков с полицейскими
10:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о готовности приступить к реализации программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса.

На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами по стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Twitter.

"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами по стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса - есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", - написал Аваков.

На Донбассе обнаружен российский огнемет "Шмель"

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем Государственного секретаря США Уэссом Митчеллом план возвращения Донбасса и Крыма.

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Все по теме:

Новости Украины, Арсен Аваков, Деоккупация Донбассе, Мелкие шаги, Реализация программы, Реинтеграция Донбасса.
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