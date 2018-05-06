Аваков обсудил стратегию "мелких шагов" в деоккупации Донбасса

На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами по стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Twitter.

На лінії розмежування, в зоні досяжності Луганська провів робочу нараду з командирами щодо стратегії програми «дрібних кроків» у деокупації та реінтеграції Донбасу - є повна готовність приступити до реалізації найближчим часом. pic.twitter.com/4IVdBT3H3q — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 5 мая 2018 г.

"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами по стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса - есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", - написал Аваков.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем Государственного секретаря США Уэссом Митчеллом план возвращения Донбасса и Крыма.